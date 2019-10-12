Son Dakika Haberleri: Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

30 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Ekim tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 115 kilogram kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen uyuşturucularla ilgili düzenlediği 3 ayrı operasyonda K.U.'yu Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken, M.N.D.'yi de Geyikkırı köyünde yakaladı. M.N.D'nin evinde, jandarma narkotik köpeği 'Roket'in katılımıyla yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ile çok sayıda tabanca mermisi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Üçüncü şüpheli F.G. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Toplam 138 kilogram esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilen operaysyonlarda yakalanan şüpheliler K.U., M.N.D. ve F.G. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.


Jandarma, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:37:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]