Son Dakika Haberleri: Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

30 dakika önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece...

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli  F.G. ise serbest bırakıldı.


Jandarma, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:52 Kaynak: DHA
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