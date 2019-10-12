Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)
30 dakika önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:52 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Kazım Uysal ve Nadir Durmaz sevk edildikleri Biga adliyesinde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli F.G. ise serbest bırakıldı.
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