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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Biga'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 1 kilo bonzai ve 3 tabanca ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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