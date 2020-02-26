Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 63 suç kaydı bulunan, 6 suçtan aranan, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen K.Y'yi (39) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Biga ilçe merkezi ve Balıklıçeşme köyünde ikamet eden K.Y.'nin Kozorman mevkisindeki tavuk çiftliğinde H.T.C. (42) ve 5 ayrı suçtan aranan M.G. (36) ile uyuşturucu madde imal ettiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, K.Y'yi Çanakkale-Biga karayolu Balıklıçeşme yol kavşağında 35 NJL 88 plakalı araçta, H.T.C'yi aynı bölgede akaryakıt istasyonunda 17 ABJ araçta, M.G.'yi ise Çınardere köyündeki Tavuk çiftliğinde kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çiftlikte İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, 796 kök Skunk, 12,3 kilogram Skunk, 250 gram reçine skunk, 150 gram plaka skunk, 180 gram toz skunk, elektronik para sayma makinesi, 2 elektronik hassas terazi, 6 bin 200 dolar nakit para, 100 uyuşturucu imalathanesi aydınlatma lambası, 5 elektrikli havalandırma fan sistemi, 3 elektrikli ısı sistemi, 150 elektrikli priz sistemi, 400 saksı ve 10 top alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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