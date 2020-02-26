Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2) - Son Dakika

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Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)
12 dakika önce
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42)...
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:24 Kaynak: DHA
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale),
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