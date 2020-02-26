Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 63 suç kaydı bulunan, 6 suçtan aranan ve hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine K.Y'nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, Biga ilçe merkezi ve Balıklıçeşme köyündeki Kozorman mevkisinde bulunan tavuk çiftliğinde H.T.C. (42) ve M.G. (36) ile uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, firari olan K.Y'yi Çanakkale-Biga kara yolu Balıklıçeşme kavşağında 35 NJL 88 plakalı araçta, H.T.C'yi Balıklıçeşme'deki akaryakıt istasyonunda 17 ABJ araçta, M.G'yi ise Çınardere köyündeki tavuk çiftliğinde kaçmaya çalıştıkları esnada yakaladı.

Çiftlikte jandarma ekipleri, uyuşturucu ve bomba imha köpekleriyle yapılan aramalarda, 796 kök skunk, 12,3 kilogram skunk, 3 uyuşturucu madde imalathanesi, 250 gram reçine skunk, 150 gram plaka skunk, 180 gram toz skunk, elektronik para sayma makinesi, 2 elektronik hassas terazi, 6 bin 200 dolar nakit para, 100 uyuşturucu imalathanesi aydınlatma lambası, 5 elektrikli havalandırma fan sistemi, 3 elektrikli ısı sistemi, 150 elektrikli priz sistemi, 400 saksı ve 10 top alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.