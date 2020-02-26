Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.Y. (39), H.T.C. (42) ve M.G. (36) adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, K.Y'nin Biga ilçe merkezi ve Balıklıçeşme köyündeki Kozorman mevkisinde bulunan tavuk çiftliğinde H.T.C. (42) ve M.G. (36) ile uyuşturucu madde imal ettiğini tespit ederek operasyon düzenlemiş, 6 suçtan aranan firari K.Y'yi Çanakkale-Biga kara yolu Balıklıçeşme kavşağında 35 NJL 88 plakalı araçta, H.T.C'yi Balıklıçeşme'deki akaryakıt istasyonunda bir araçta, M.G'yi ise Çınardere köyündeki tavuk çiftliğinde yakalamıştı.

Çiftlikte yapılan aramalarda, 796 kök skunk, 12,3 kilogram skunk, 250 gram reçine skunk, 150 gram plaka skunk, 180 gram toz skunk, elektronik para sayma makinesi, 2 elektronik hassas terazi, 6 bin 200 dolar nakit para ele geçirilmişti.

Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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