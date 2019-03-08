Biga'da Uyuşturucuya 3 Gözaltı
1 saat önce
ÇANAKKALE"nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE"nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyon yaptı. Ekipler Biga ilçesinde, 3 kişiyi gözaltına alırken, üzerlerinde 95 adet ecstasy hap ve 25,64 gram skunk ele geçirildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:24 Kaynak: DHA
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