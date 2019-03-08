Son Dakika Haberleri: Biga'da Uyuşturucuya 3 Gözaltı

Biga'da Uyuşturucuya 3 Gözaltı

1 saat önce

ÇANAKKALE"nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Biga'da Uyuşturucuya 3 Gözaltı, System.String[]
ÇANAKKALE"nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik operasyon yaptı. Ekipler Biga ilçesinde, 3 kişiyi gözaltına alırken, üzerlerinde 95 adet ecstasy hap ve 25,64 gram skunk ele geçirildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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