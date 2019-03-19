Biga'da Vatandaşlar Dev Türk Bayrağı ile Yürüdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Şehitlere Saygı Yürüyüşü ve Fener Alayında binlerce vatandaş, 250 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Şehitlere Saygı Yürüyüşü ve Fener Alayında binlerce vatandaş, 250 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.



Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Biga Belediye Meydanı'ndaki etkinlik alanına ulaştı. Biga Belediye Meydanı'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemi ile ilgili Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Biga Kaymakamı Mustafa Can birer konuşma gerçekleştirdi.



Belediye Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaşa teşekkür eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yılını anmak ve şehitlerimize olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermek için gerçekleştirdiğimiz saygı yürüyüşüne katıldığınız için teşekkür ederim. Onlar tam 104 yıl önce geri dönmeyi hiç düşünmediler. Bir saniye sonra öleceğini bile bile Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.' emrine uyarak arkadaşlarının arkasından, mesafesi 8 metreye düşen siperlerde çarpıştılar, şehit oldular. ve bize bu toprakları armağan ettiler. Bizler de onların o kutlu emanetine sahip çıkarak ve geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. 104 yıl önce ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diye şehit olan atalarımızın ruhları şad olsun. Bizler bugün bu memlekette rahat, huzurlu ve mutlu yaşayabiliyorsak onların sayesindedir. Onlara ne kadar dua etsek, ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır. Onların emanetine sahip çıkacağız ve bu memleketin bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacağız. Bu akşam Biga'da katılımcılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir Türkiye mozaiğini gerçekleştirdik. İşte 104 yıl önceki ruh da bu şekilde bir ve beraber olarak mücadele etmişti. Ülkemizi kurtardılar. Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale savaşındaki başarılarıyla öne çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nda bütün Anadolu'yu peşine taktı. Oradan çıkan Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Çanakkale Savaşı sadece Gelibolu yarımadasına hapsolunmuş bir savaş olarak düşünmek az gelir. Çanakkale savaşının dünya savaş tarihinde bir eşi benzeri yoktur. Savaş içerisinde molalar verilmiştir, yaralılar karşılıklı taşınsın diye. Çeşme başında sıra beklemişlerdir. Anzaklar ve Türkler birbirine sıra vermiştir. Çanakkale Savaşı aynı zamanda centilmenler savaşı olarak anılır tarihte. İşte biz bu millettin evlatlarıyız. ve o gün şehit olan 250 bin kişinin hatırasına 250 metrelik bayrağı açtık. Onları bir kez daha gönül dolusu analım, yad edelim ve şükranlarımızı sunalım diye. Bizlere bırakmış oldukları bu memlekete geleceğe daha güzel taşımak için çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir. Ben bu birlik beraberlik için buraya gelen bütün Bigalılara çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha Çanakkale Savaşlarını bu millete yaşatmasın. Katılımlarınız için teşekkür eder iyi akşamlar dilerim" dedi.



Şehitlere Saygı Yürüyüşü ve Fener Alayı'na Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

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