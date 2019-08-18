Son Dakika Haberleri: Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı
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Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı

38 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı, System.String[]


ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Biga ilçesinde, sabah aniden başlayan sağanak sonrası eski sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintileri oluştu. Bu sırada bir kişi deniz botuna binip kürek çekti. Eniz Özbahadır tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi çekerken, deniz botundaki kişinin arkadaşları, 'Şimdi bir araba çıkarsa' diye espri yaptı.

- Çanakkale
Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:35 Kaynak: DHA
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