Son Dakika Haberleri: Biga'da Yangında 1 Kişi Öldü

Biga'da Yangında 1 Kişi Öldü

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Biga'da Yangında 1 Kişi Öldü, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya Mahallesi Onur Sokak'ta iki katlı evin ikinci katında bu sabaha karşı henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Camları kırarak eve giren itfaiye ekiplerince Mustafa Keçeci (60) ağır yaralı olarak bulundu. Evden çıkarılan Keçeci ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Sakarya Mahallesi, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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