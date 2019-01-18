Biga'da Yangında 1 Kişi Öldü
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Sakarya Mahallesi
Onur Sokak'ta iki katlı evin ikinci katında bu sabaha karşı henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Camları kırarak eve giren itfaiye ekiplerince Mustafa Keçeci (60) ağır yaralı olarak bulundu. Evden çıkarılan Keçeci ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi
'nde kurtarılamadı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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