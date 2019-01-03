Son Dakika Haberleri: Biga'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Biga'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

46 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Biga'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler S.U., A.G. ve L.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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