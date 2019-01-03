Biga'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
46 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler S.U., A.G. ve L.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:20 Kaynak: İHA
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
Krizi Fırsata Çevirmek İsteyen Köylü Kadınlar, Bez Çanta Üretmeye Başladı
Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti