Biga'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
1 saat önce
Biga'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Biga
'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler S.U, A.G ve I.D, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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