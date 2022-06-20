Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biga'da yılın ilk arpası satıldı - Son Dakika

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