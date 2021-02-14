Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor - Son Dakika

Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

14.02.2021 14:57

Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafik akışında aksamalar meydana geliyor.

Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman trafik akışında aksamalar meydana geliyor. Tipi ve buzlanmadan dolayı Biga-Çanakkale karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kısa süreli kapatıldı

Biga'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Biga - Çanakkale karayolu tipi ve buzlanmadan dolayı ağır tonajlı araçların geçişişine kısa süreli kapatıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, polis ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yoğun kar Biga-Çanakkale karayolu, yoğun kar yağışından dolayı saat 13: 00 ile 16: 00 arası yük ve ağır vasıta araçlarına kapatıldı. Vatandaşları gerekmediği sürece yola çıkmamalarını söyleyen ekipler, çıkanların da mutlaka kar lastiği, zincir ve çekicileri olması konusunda uyarıda bulundu.

Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor
Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor
Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor
Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor

Çanakkale, Hisarcık, Biga, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biga'da yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor - Son Dakika


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