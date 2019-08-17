Biga'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yatarken, bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
'nin Biga
ilçesinde yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak yan yatarken, bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaldırımbaşı sapağında meydana gelen kazada, otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul Esenler
'e doğru hareket ettiği bildirilen otobüs, elektrik direğine çarparak devrildi. Şu ana kadar 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralının da olduğu kaza sebebiyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevki sürüyor. - ÇANAKKALE
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