Son Dakika Haberleri: Biga'da "Z Kütüphane" Açıldı

Biga'da "Z Kütüphane" Açıldı

1 saat önce

Biga'da Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan "Z Kütüphane" törenle hizmete girdi.

Biga'da
Biga'da Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan "Z Kütüphane" törenle hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan kütüphane açılışına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaymakam Mustafa Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Okul Müdürü Şeyma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada 81 bin 500 liraya mal olan kütüphanenin 28 Eylül 2018'de yapımına başlandığını 45 günde tamamlandığını söyledi.

Vali Orhan Tavlı ise küresel toplum ve bilgi çağının taleplerinin kütüphaneciliği yeniden biçimlendirdiğini ifade etti.

Teknoloji kullanımının günümüz dünyasının ekonomik, kültürel ve iletişim alışkanlıklarında köklü değişiklikler meydana getirdiğini belirten Tavlı, "Okul kütüphaneleri sürekli artan değişikliklere cevap vererek öğrencilerimizin bilgi, kültür, eğlenme gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeye başlamıştır. Modern bir tasarım ile oluşturulmuş bu kütüphaneden öğrencilerimizin okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin mutluluğunu yaşatacak ve hayal güçlerinin gelişmesinde de onlara yeni imkanlar sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: AA

İbrahim Ateş, Biga, Güncel
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