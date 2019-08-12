Son Dakika Haberleri: Biga'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Biga'daki orman yangını kontrol altına alındı

15 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında başlayan yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Yangın alanına gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun, Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği ortaya çıktı
Twitch ' cinsel içerikli yayın' için Ninja'dan özür diledi ABD'li Jeffrey Epstein'in ölümündeki soru işaretleri komplo teorilerine neden oldu Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 21:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biga'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]