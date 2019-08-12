Biga'daki orman yangını kontrol altına alındı
15 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:13 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında başlayan yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Yangın alanına gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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