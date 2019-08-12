Biga'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında başlayan yangın haberinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Yangın alanına gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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