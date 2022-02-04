Biga'daki taşkın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Biga'daki taşkın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün meydana gelen çay taşkını sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Tahliye edilen suların altından arabalar çıkmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinin ortasından geçen Kocabaş Çayı dün gece başlayan yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte taştı. Çay yatağında bulunan araçlar sular altında kalırken, iki yaya köprüsü de görünmez hale geldi.

Dün öğle saatlerine kadar devam eden yağış etkisini akşamüzeri yitirdi. Bugün günün ağarmasıyla birlikte Biga Belediyesi ekipleri, çay yatağı ve zarar gören yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sürüklenen arabasının çekilmesini üzgün bir şekilde izleyen Halil Muthiş, "Arabam tuvaletlerin oradaydı, buraya sürüklenmiş selden dolayı. Arabayı sabah 8.30 gibi burada bulduk. Şimdi, ekiplerimiz ve belediye başkanımız geldi. Ekiplerimiz arabayı kaldırdı, şimdi çekiciye koyacaklar ben de buradan servise gideceğim. Önceden pazarıydım, pazarcılığı bıraktım, Bandırma'da çalışmaya başladım. O akşam arabamı koydum buraya, sabah bir geldim yerinde yoktu. Çok su taşkını vardı" dedi.

Taşkın bölgesindeki Biga Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Öncelikle, tüm Bigalı hemşerilerimize geçmiş olsun, rabbim tekrarını yaşatmasın. Çarşamba günü bölgemizde yaşanan yoğun yağıştan dolayı, ilçemizin içinden geçen Kocabaş Çayı'mız ve yan kolları olan Uzunsu ve Asmalı derelerinde taşkın yaşandık. Taşkından kaynaklı temizlik ve hasar tespit çalışmaları tüm ekip ve gayretlerimizle gerçekleştiriyoruz. Can kaybının olmamasından dolayı rabbimize şükrediyoruz. Gece saatlerinden itibaren belediye personellerimiz hem çiftliklere, hayvan damlarına müdahale ederken, bir yandan da bulunmuş olduğumuz alanda park etmiş olan araçların tahliyesiyle alakalı çalışmamız başladı. Bu görmüş olduğunuz alanda yaklaşık 2 bin 500 aracımız park edebiliyor. Çarşamba günü bizim pazarımızdı ve burası tam doluydu. Gece saatlerinde başlayan tahliye işlemlerimiz sabah saatlerine kadar devam etti. Maalesef sahiplerine ulaşamadığımız ya da ulaştığımız halde duyarsız kalan bazı vatandaşlarımızın araçları bu alanda kaldı ve burada saat 3'e kadar burada hiç su yoktu. Sabaha karşı saat 3.00'dan sonra suyun gelmesiyle birlikte araçlara müdahale şansımız kalmadı. Araçlarla ilgili tam sayı alamadık emniyet birimlerimizde çalışmalarını sürdürüyorlar. Rabbim tekrarını yaşatmasın. 2014 yılında ihalesi yapılan ve 2017'de tamamlanan bir ıslah projesi, o zaman devlet yetkililerimizde bu Kocabaş Çayı'nın ne kadar riskli olduğunu, önem arz ettiğini görmüş ve hızlıca buranın ihalesini yapıp, Biga'mıza bu güzel eseri kazandırmış. Bu ıslah çalışması belki de Çarşamba günü çok büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu. Sevindirici olan cana bir sıkıntı olmaması. Hayvan telefinin olmaması bu da afetin güzel tarafından bakmamız gerektiğini düşündüğümüz bir durum" diye konuştu.

Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.