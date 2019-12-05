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Biga'daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Biga'daki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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