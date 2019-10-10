Biga'dan Amerika'ya uzanan 'Minar'ın çalışanları bir araya geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren Güremen Orman Ürünleri yöneticileri, çalışanları ile bir araya geldi.



"Biga'dan Amerika'ya uzanan Minar Concept markası ile yakında Almanya pazarına girerek Biga'yı temsil edeceğiz" diyen Güremen Orman Ürünleri, Güremen İnşaat, Minar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Güremen, "Geleneksel hale getirdiğimiz motivasyon yemek programı ile Güremen ve Minar bölümündeki tüm personellerimizle birlikte olmak ve onlarla kaynaşmak, tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla burada birlikteyiz" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizi Minar markası ile temsil etmek istiyoruz, amacımız firma olarak marka bilinirliğini arttırarak Amerika pazarında etkin rol oynamak" diyerek sözlerine devam Güremen, "Sektöründe marka oluşturmak, öncelikli firma olmak hedeflerimiz arasında. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yaparak ihracat kapasitemizi arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı istiyoruz" dedi.



Firmanın 2012 yılında demonte mobilya üreticisi olarak faaliyete başladığını hatırlatan Güremen, açıklamasında şunları kaydetti:



"Minar markası yarım asırdır hizmet sektöründe var olan Güremen Orman Ürünlerinin alt kuruluşudur. Minar markası 7. yılında olmasına rağmen ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle Türkiye'nin en büyük online demonte mobilya mağazası haline gelmiştir. Yaptığımız teknoloji ve otomasyon sistemleri yatırımları bize e-ticaret sektöründe hızlı bir ivme kazandırmıştır. Ülkemizin özellikle son 2 yıldır içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullar tüm sektörleri derinden etkilemiştir .Bu koşullar altında biz firma olarak 190 kişiyi istihdam ederek sizlerin emeğiyle üretilen yüzde 100 Türk mallarını 14 ülkeye ihraç etmekteyiz. Böylece ülkemize döviz girdisi sağlamaktayız. Özellikle yeni fabrikamıza taşındıktan sonra siparişlerimizi yetiştirebilmek için yoğun mesailli bir çalışma temposuna girdik. Sizlerde bu tempoya kendinizden fedakarlık ederek, canla başla çalışarak ayak uydurdunuz. Temennimiz aynı tempoda çalışarak hem ilçemizde hem ülkemizde yeni istihdamlar oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır."



Birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya gelen Güremen Orman Ürünleri, Güremen İnşaat, Minar Mobilya çalışanları eğlenceli saatler geçirirken aynı zamanda 5 yılı doldurmuş çalışanlara plaket verildi. - ÇANAKKALE