Biga'dan Antalya'daki yangın bölgesine yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Antalya'daki yangın bölgesine gönderildi.

Manavgat bölgesinde meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için Biga Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Biga Belediyesi tarafından başlatılan, gıda kolisi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım kampanyasına vatandaşlar da destek oldu.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bu tür afet durumlarında ihtiyaç sahiplerine destek için kol kola olduklarını söyledi.

İlçe merkezinden, köy muhtarlarından, kooperatiflerden ve vatandaşlardan gelen yardımların, saman ve yem gibi ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderildiğini belirten Erdoğan, "Yangın bölgelerindeki koordinasyon merkezleriyle irtibat halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde Manavgat ilçemizdeki vatandaşlarımızın kuru gıda ve temizlik malzemesi anlamında ihtiyaçlarının olduğunu ilettiler. Biz de kampanyamızı bu doğrultuda başlattık." dedi.

Eray Kaya'nın yaptırdığı duanın ardından yardım tırı Antalya'ya uğurlandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün destekleriyle Biga Ziraat Odasının organize ettiği yardımlar da düzenlenen törenin ardından bölgeye gönderildi.

Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biga çiftçisinin umduğumuzun da ötesinde teveccüh gösterdiği kampanya ile Aydıncık çiftçisinin yaralarını bir nebze olsa da sarmayı, onlara moral vermeyi ve her daim odalarımızla dayanışma halinde olduğumuzu göstermeyi amaçladık. Üyelerimizin yoğun desteği ile amacımıza ulaştık. Yardımlarımızın ilk kısmı yola çıktı, en kısa zamanda diğer tırımızı da yolcu etmeyi planlıyoruz. Kampanyaya katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz."