Biga'dan Azerbaycan'a "bayraklı" destek - Son Dakika

Biga'nın Kocabaş Çayı üzerinde bulunan köprüye Azerbaycan bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanında olarak destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarını işgal ve Yukarı Karabağ'daki ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Erdoğan, "Halkının güvenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. Türkiye, her zaman ve her şartta Can Azerbaycan'ın yanında olarak destek vermeye devam edecektir. Azerbaycan'a başsağlığı, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diliyoruz." dedi.

"Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güçlü şekilde süreceğini gür sesle haykırmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Azerbaycan yalnız değildir ve hiç bir zaman yalnız kalmayacaktır. Canımızla, kanımızla ve tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yayındayız." ifadelerini kullandı