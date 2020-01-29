Biga'dan deprem bölgesine yardım tırı - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biga'dan deprem bölgesine yardım tırı - ÇANAKKALE - Son Dakika

Biga'dan deprem bölgesine yardım tırı - ÇANAKKALE

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Biga Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı, mont, bot, atkı, bere, kazak, çocuk bezi, bebek maması, temel ihtiyaç ve gıda malzemelerinin yüklendiği tır, Biga Belediyesi Meydanı'ndan uğurlandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, zor anlarda bir araya gelmenin ve kenetlenmenin milleti millet yapan ortak değerlerden biri olduğunu söyledi.

İlçe halkının yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Yardım tırı, metreküp olarak en yüksek hacme sahip tırlardan. Buna rağmen gelen yardımları tırımız almadı. Yaklaşık yarım tırlık yardım malzememiz kaldı. Bunları da komşu ilçelerimizde yapılan yardım kampanyasıyla birleştirerek, kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız." diye konuştu.

Uğurlamaya Kaymakam Mustafa Can da katıldı.

Biga'dan deprem bölgesine yardım tırı - ÇANAKKALE

Çanakkale, Elazığ, Deprem, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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