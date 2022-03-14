Biga Esentepe Mahallesi Muhtarlığına Salih Baydemir seçildi - Son Dakika
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Biga Esentepe Mahallesi Muhtarlığına Salih Baydemir seçildi

14.03.2022 09:02
Biga Esentepe Mahallesi Muhtarlığına Salih Baydemir seçildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni kurulan Esentepe Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni kurulan Esentepe Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı.

Seçmen kütüğüne kayıtlı 1867 seçmenin bulunduğu mahallede 6 sandıkta 976 seçmen oy kullandı.

Seçime katılan iki adaydan Salih Baydemir, 625 oy alarak muhtarlık görevine getirildi. Diğer aday Fatma Şahin'in 326 oy aldığı seçimde, 25 oy geçersiz sayıldı.

Baydemir'in aza heyeti ise Rahmi Akgül, Mehmet Zorlu, Metin Aktaş, Halime Bostan, Mehmet Çiftçi, Beytullah Kahraman, Ümit Ersin ve Ramazan Keskin'den oluştu. ???

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biga Esentepe Mahallesi Muhtarlığına Salih Baydemir seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biga Esentepe Mahallesi Muhtarlığına Salih Baydemir seçildi - Son Dakika
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