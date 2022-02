Biga Gençlik Oyunları ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Biga Gençlik Oyunları ödül töreni Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu törende yaptığı konuşmada gençlere yönelik yapılacak her faaliyeti, her yatırımı ve her harcamayı anlamlı ve önemli bulduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şüphesiz son bir buçuk iki yıldır malum pandemiden dolayı her kesim, her yaş grubu çok etkilendi. Özellikle öğrencilerimiz ve gençlerimiz şüphesiz daha büyük yara aldı. Umut ediyoruz hem katılımcı bazında hem de branş bazında gençlik oyunları önümüzdeki yıllarda da ivme kazanarak devam edecektir"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise törende, Biga'nın sportif ve kültürel aktiviteler kapsamında büyük bir hareketliliğe sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, "14-18 Şubat tarihleri arasında Biga Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile coşkulu ve heyecan içinde gerçekleştirdiğimiz Biga gençlik oyunlarının ödül töreninde hep beraberiz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve inşallah geleneksel hale getirmeyi planladığımız gençlik oyunlarına 13 okulumuzdan 387 öğrencimiz katıldı. Langırt, paintbal, olimpik okçuluk, dart, masa tenisi, basketbol, voleybol, yüzme ve playstation gibi 9 farklı branşta mücadele ettiler. Sportif alanlarda hem eğitici hem eğlendirici oyunlarla gençlerimizin takım ruhu, yarışma duygusu, rekabet ve güven duygusu ile beslenmesine vesile olduğuna cani gönülden inanıyoruz" dedi.

Törene, Biga Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, Okul Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.