Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

ÇANAKKALE - Güney Marmara'nın önemli fuarları arasında yer alan "13. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı.

Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak fuara katılan 134 firma, bin peronda stant açtı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, "Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Bugün şartlar üretmek ve yatırım yapmak için zorlaşsa da maliyetler katlansa da üretmekten başka şansımız yok" dedi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ise şöyle konuştu:

"İlçemizde ileri teknolojiye uygun olarak daha verimli tarım yapılmasını arzu ediyoruz. Biga fuarının özellikle yatırımcılarımıza ulusal ve uluslararası düzeyde de çok büyük kazanç katacağından hiç şüphe duymuyorum."

Fuara katılanlar daha sonra stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.