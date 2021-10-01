ÇANAKKALE - Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm dünyadaki fiyat artışlarının ülkemize de yansıdığını görüyoruz. Bunların farkındayız. Girdi maliyetlerindeki artışı takip ediyoruz. Çok önemli kanunların, tekliflerin başlangıcındayız." dedi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Biga Fuar Alanında açıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet diledi.

Çanakkale'nin tarımsal üretiminde vazgeçilmez konuma sahip olan Biga'nın sanayisiyle de geçen yılın 500 büyük sanayi kuruluşu listesine 5 firmasını soktuğunu ifade eden Turan, ilçenin önemli bir zenginliği olan Nilüfer Gölü için özel bir çalışmanın yapıldığına dikkati çekti.

Turan, "O gölün tüm Türkiye'mize ve turistlere tanıtılmasını istiyoruz. Orman Bakanlığımız sulak alan ilan ederek dokunulmaz yer haline getirdi. Yürüyüş yollarının, fotoğraf imkanlarının olduğu çok özel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sayın Bakanımıza bir davette bulunmak istiyorum. Sabah erken hep beraber Nilüfer Gölü'ne gidelim o açmış çiçekleri yerinde görelim. Tüm Türkiye'yi oradan Nilüfer Gölü'ne gelmeye davet edelim." dedi.

Çanakkale'nin son dönemde ulusal projelerle adından söz ettirdiğini kaydeden Turan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağını, köprünün Biga için çok önemli avantajlar getireceğini bildirdi.

Tarımda küresel sorunların olduğunu, salgın kaynaklı farklı bir dönem yaşandığını anlatan Turan, "Tüm dünyadaki fiyat artışlarının ülkemize de yansıdığını görüyoruz. Bunların farkındayız. Girdi maliyetlerindeki artışı takip ediyoruz. Çok önemli kanunların, tekliflerin başlangıcındayız." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Çanakkale'nin Türkiye'yi doyuran illerden birisi olduğunu belirterek, "8 tane tescilli coğrafi işaretle de değerlerinize, kültürünüze sahip çıktığınızı en iyi şekilde gösteriyorsunuz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli 7 coğrafi işaretli üründen biri olan Bayramiç Beyazı da yine bu toprakların ürünü. Allah emeklerinizden razı olsun." dedi.

Hisarcıklıoğlu, pandemide tarım, gıda ve hayvancılığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve Çanakkale'nin de bu alanda önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründen 130 firmanın 22 bin metrekare alanda üreticilerle buluştuğu fuarın 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.