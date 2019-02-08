Son Dakika Haberleri: Biga Gs Taraftarlar Derneğinden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Biga Gs Taraftarlar Derneğinden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Biga Gs Taraftarlar Derneğinden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Temizkalp, İlçe Milli Eğitim Personeli Taner Can, Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kar, Dernek yöneticileri İsmail Mert Gündoğdu ve Reyhan Kaya eşliğinde köylerde bulunan ilkokullara ziyaretler gerçekleşti. Başkan Kar " Biga'mızın sivil toplum örgütlerinden birisi olan Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak yeni nesillere eğitimi sevdirmek amacıyla köylerimizde bulunan 1. Sınıf öğrencilerimize mini bir kırtasiye seti hediyesinde bulunduk. Yeni nesillerin hem Galatasaray' ı sevmesini sağlamak hem de imkan eşitliğini arttırmak için ufak hediyeler dağıttık. Elimizdeki imkanlar erdiğince yeni projelerde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projemizde bizlere destek olan başta Biga İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e, Genç Optik Ahmet Orçen'e, Yönetim Kurulu üyelerime ve dernek üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

Çanakkale, Galatasaray, Biga, Güncel
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