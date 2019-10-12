Son Dakika Haberleri: Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok
Son Dakika 3. Sayfa Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.


4 Ekim tarihinde başlatılan ve şuana kadar da 115 kilogram ve 97 kök esrar i ele geçirilerek devam eden uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak şüpheli şahıs K.U. yakalandı. Kendisinin başka şahıslarla da bağlantısı olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda Geyikkırı köyünden M.N.D. ve Balıkesir'den de F.G. isimli şahıs evlerinde yakalandı. Yapılan ev araması sonucunda 22 kilogram esrar maddesi ve çeşitli esrar içiminde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıslar Biga Jandarması tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, operasyon kapsamında son bir haftada toplam 138 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. - ÇANAKKALE

Jandarma, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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