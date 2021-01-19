Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi - Son Dakika

Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi

Biga İtfaiyesi\'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi
Son Güncelleme: 19.01.2021 19:44

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için pratik eğitim programı ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için pratik eğitim programı ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi.

Biga Belediyesi, 2021 yılı içerisinde yapılacak yangın tatbikatlarının ilkini Biga ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Olası bir yangın durumunda önlem almak ve hazırlıklı olmak adına sağlık personelinin katılımı ile gerçekleştirilen programda, öncelikle pratik eğitimler verildi.Eğitim programının ardından ise yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Gerekli ön eğitimini alan sağlık çalışanları alevlere müdahale etti. Biga İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güneş Arıkan Yamaç, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı tatbikat programı için teşekkür etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlenen eğitim programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "24 saat görev başında olan itfaiye ekiplerimiz, yangın ve olası afet durumlarına karşı her an teyakkuz halinde. Yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla da kamu kurum ve kuruluşlarındaki yangın tatbikatlarına devam edilmekte. Bu kapsamda 2021 yılının ilk yangın söndürme tatbikatını Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirdik ve personeli bilgilendirdik. Uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarımız diğer kurum ve kuruluşlarda da yıl boyunca gerçekleşecek"


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biga İtfaiyesi'nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi - Son Dakika
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