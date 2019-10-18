Biga İtfaiyesinden Biga Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Biga Devlet Hastanesinde 'Yangın Güvenliği Temel Eğitimi' konulu teorik ve pratik eğitim programı ve söndürme tatbikatı düzenledi.



Biga Devlet Hastanesinde, olası bir yangın ve afet durumunda oluşabilecek olan istenmeyen olaylara karşı önlem almak ve hazırlıklı olmak adına tüm personelin katılımı ile yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikat teorik ve pratik eğitim programına Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Karasu, hastanede görevli doktor, hemşire ve personel katıldı.



Biga Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen 'Yangın Güvenliği Temel Eğitimi' semineri Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli tarafından verildi. İtfaiyenin görevlerini anlatan Tatlıdilli, "Her yıl kurumlarımızdan gelen talep üzerine yangın müdahale eğitimi ve uygulamalı söndürme tatbikatları düzenliyoruz. İÇDAŞ Fen Lisesi, Yeniceköy İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi okullarımızın ardından Biga Devlet Hastanemizde bu eğitimi düzenliyoruz. Bizler 24 saat esasına göre çalışıp Biga İtfaiyesi olarak yangınlara müdahale ediyoruz. Trafik kazalarında kurtarma çalışması yapıyoruz. Su üstü ve su altı boğulma olaylarına, olası afet durumlarına karşı müdahalede bulunuyoruz" dedi.



Seminer boyunca, yangın sınıflarını, yangın anında yapılması gerekenleri, yangın sınıflarıyla birlikte yangına nasıl müdahale edileceğini anlatan Tatlıdilli, "Doğru müdahale hayat kurtarır. Yangın anında telaşlanmayın. Varsa ilk olarak ihbar düğmesine basın. 110 İtfaiye arayın veya aratın. Yangının yayılması için kapı ve pencereleri açmayın. Asansörü kesinlikle kullanmayın. İtfaiye gelinceye kadar elinizdeki imkanlarla yangına müdahale edin. Yangın söndürme tüpünü doğru kullanmalıyız. Öncelikle rüzgarı arkamıza almalıyız. Cihazı alevin dibine tutmalıyız. Evvela önü sonra ileriyi söndürdükten sonra yangın tamamen sönmeden ayrılmamalıyız" diye konuştu.



Eğitimin sonunda ise söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde itfaiye personeli tarafından yakılan ateşe ilk olarak Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli yangın söndürme tüpü ile uygulamalı olarak müdahale etti. Gerekli bilgilerin verilmesinin ardından hastanenin kırmızı kod ekibi tarafından da uygulamalı olarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale gerçekleşti.



Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Karasu, Biga Belediyesi'ne düzenledikleri eğitim ve uygulamalı tatbikat programı için teşekkür etti. - ÇANAKKALE