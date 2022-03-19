Biga Kaymakamlığından şehit yakınlarına kahvaltı - Son Dakika
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Biga Kaymakamlığından şehit yakınlarına kahvaltı

19.03.2022 16:16
Biga Kaymakamlığından şehit yakınlarına kahvaltı

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltıya eşi Şenay Dolu birlikte ile katılan Erdinç Dolu, şehit yakınlarının masalarını gezerek hatırlarını sordu, onlarla sohbet etti.

Kaymakam Dolu burada yaptığı konuşmada, devletin ve milletin birliği, bağımsızlığı ve özgürlüğünü şehitlerin varlığı ile kazandığını dile getirdi.

Erdinç Dolu şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, canları ile kanları ile bu vatan toprağını bize emanet eden şehitlerimizi sadece bir gün değil, her gün rahmetle minnetle anmak ve bunların emaneti olan siz ailelerimizin yakınlarının her daim yanında olmaktır. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız. Ne zaman hangi koşullarda olursa olsun, karşılaştığınız bir sıkıntı olabilir, bütün birimlerimiz devletimizin tüm teşkilatları sizin yanınızdadır.

Kahvaltıya, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Emniyet Müdürü Emre Bolat, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nermin Şahin de katıldı.

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Erdinç Dolu, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biga Kaymakamlığından şehit yakınlarına kahvaltı - Son Dakika


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