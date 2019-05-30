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Biga Kaymakamlığından yetimlere iftar yemeği

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öksüz ve yetimler için iftar yemeği verdi.

Biga Kaymakamlığından yetimlere iftar yemeği, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öksüz ve yetimler için iftar yemeği verdi.

Köşdere Aktivite merkezinde düzenlenen iftara Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyesi Zeki Mutlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Duygu Uzun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Biga Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Mustafa Can, "Ramazan ayının 15'inde kabul edilen dünya yetimler günü münasebetiyle iftarımızı gecikmeli de olsa ilçemiz ve köylerinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Davetimizi kabul ederek katılan ailelerimize teşekkür ederim. Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken ayrılmasıdır. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Can, öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hediyelerini takdim etti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 Kaynak: İHA
Mustafa Can, Çanakkale, Biga, Güncel
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