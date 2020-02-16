Biga Kent Konseyi toplandı - Son Dakika
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Biga Kent Konseyi toplandı

7 saat önce

Biga Kent Konseyi, olağan toplantısı gerçekleştirildi.

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Biga Kent Konseyi, olağan toplantısı gerçekleştirildi.


Biga Kent Konseyi 1. Olağan Toplantısı Biga Belediye Nikah Salonunda yapıldı. Toplantıda, Kent Konseyi Sekreteri Erdoğan Başer tarafından meclis ve çalışma grupları hakkında açıklama yapıldı. Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ise, konseyleri birliği ve platformu toplantıları hakkında bilgi verildi. Tatlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biga Kent Konseyi Başkanlığına 19 Haziran 2019 tarihinde seçilerek yeni yönetim ile yapılan toplantıların ardından Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantısına katıldım. Biga'nın kültürünü çok önemsiyoruz, bu nedenle de hep birlikte çalışıyoruz. Bugünkü olağan toplantı için 2 meclis ve 11 çalışma grubu ile genel kurula geldik" dedi.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise konuşmasında, "Hepimiz Biga'nın refahı, huzuru için görev aldık. Hep birlikte çalışacağız. Hepimiz zincirin birer halkalarıyız. Bir tanemiz eksik olursa biz yükü taşımakta güçlük çekeriz. Biga hakkında, Biga Belediyesinin çalışmaları hakkında eksiklik gördüğünüz, olmasını istediğiniz, her şeyi tüm samimiyetinizle konuşabilirsiniz, konuşabiliriz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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