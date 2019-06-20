Son Dakika Haberleri: Biga Kent Konseyinde başkanlığa Metin Tatlı seçildi
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Biga Kent Konseyinde başkanlığa Metin Tatlı seçildi

11 dakika önce

Biga Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı.

Biga Kent Konseyinde başkanlığa Metin Tatlı seçildi, System.String[]
Biga Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı.
Divan başkanlığını Recep Başkaya, katip üyelikleri Ayfer Çalışkan ve Taner Sarı'nın üstlendiği toplantıda Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen, kurulun faaliyet raporunu sundu.
Daha sonra iki listeyle gidilen ve 99 üyenin oy kullandığı seçimde Gökhan Ertan 24, Metin Tatlı 74 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Metin Tatlı başkanlığındaki yönetim kurulunda Sıtkı Yağan, Ergün Erkap, İsmail Hakkı Özarı, Fahrettin Çakmak, Semih Sertkaya, Metin Sarıkaya ve İbrahim Çaktuman yer aldı.
Tatlı, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "5 yıl 9 gün aradan sonra içimde çalışma şevki ile aranızdayım. Yeniden başkanım ve yapacağımız işler var. Biga Kent Konseyi Yürütme Kurulu 14 kişiden oluşmuyor. Biz 106 sivil toplum kuruluşuz. Biga'mızı ileriye nasıl taşıyabiliriz, onları değerlendireceğiz. Plan ve projeler yaparak ilgili yerlere sunacağız. Başarmaya çalışacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Kent Konseyi, Biga, Güncel
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