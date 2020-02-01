Biga Kent Konseyinde yeni yılın ilk genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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Biga Kent Konseyinde yeni yılın ilk genel kurulu yapıldı

6 saat önce

Biga Kent Konseyi 2020 yılı 1. genel kurulu 1. oturumu yapıldı.

Biga Kent Konseyinde yeni yılın ilk genel kurulu yapıldı, System.String[]

Biga Kent Konseyi 2020 yılı 1. genel kurulu 1. oturumu yapıldı.


Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Erdoğan Başer, oturumda yaptığı açıklamada, "Biga Kent Konseyi Yürütme Kurulu 13 çalışma grubu için karar almıştır. Bugün burada 15 Şubat'ta yapılacak olan ve seçimin olmadığı Kent Konseyi Genel Kurul toplantısının 1. oturumunu gerçekleştiriyoruz. 2. oturumda çalışma gruplarının ve meclislerin detayları görüşülecektir. Bu gruplarda gönüllülük esasında yer almak isteyenler 15 Şubat tarihine kadar Biga Belediyesinin en üst katında bulunan ofisimize başvurabilirler" dedi.


Biga Kent Konseyindeki çalışma grupları ise şu şekilde oluştu:


Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi, Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sokaktaki Canlar Çalışma Grubu, Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık Çalıma Grubu, Güvenli Trafik Çalışma Grubu, Eko Turizm ve Nilüfer Gölü Çalışma Grubu, Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlar Çalışma Grubu, Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu, Kültürel Zenginlikler, Sanat ve Değerlerimiz, Çalışma Grubu, Müzik Okulu Çalışma Grubu, BİKEM (Biga Kent Müzesi Çalıma Grubu), Ata Sporları ve Okçuluk Çalışma Grubu, Doğayı Tanıtma, Düzenleme, Toprağı İşleme ve Hobi Bahçeleri Çalışma Grubu. - ÇANAKKALE

Kent Konseyi, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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