Son Dakika Haberleri: Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
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Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı

42 dakika önce

Biga Kent Konseyinde Metin Tatlı'nın ekibi iş başına geldi.

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Biga Kent Konseyinde Metin Tatlı'nın ekibi iş başına geldi.

Biga Belediyesi Nikah Salonunda yapılan genel kurul açılış ve yoklama sonrası divan heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Recep Başkaya, Katip Üyeliklerine Ayfer Çalışkan ve Taner Sarı getirildi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Genel Kurulda ilk konuşmayı yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Burada hepimiz Biga için toplandık. Burada oluşacak yönetim, Biga İçin çalışmalar yapacak. Hep beraber Biga için çalışacağız. Ben adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası, mavi listenin başkan adayı Gökhan Ertan ve sarı liste sahibi Metin Tatlı da birer konuşma yaptılar ve seçimlere geçildi. Gizli oy ile yapılan seçimlerin sonunda 99 geçerli oyun 72'sini alan Metin Tatlı başkanlığa seçildi. Teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tatlı, "Ben burayı çok seviyorum. Belediyemizin yapacağı işler var, bizim yapacağımız işler var. Elimizden geleni yapacağız. 5 yıldan beri bu anı bekliyorum. 5 yıl önce olduğu gibi şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Biga Kent Konseyinin yeni yönetimi ise şu şekilde oluştu: Metin Tatlı, Sıtkı Yağan, Ergün Erkap, Hakkı Özarı, Fahrettin Çakmak, Semih Sertkaya, Metin Sarıkaya, İbrahim Çaktuman. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
Biga, Güncel
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