Biga, Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika
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Biga, Mehmet Akif Ersoy'u andı

6 saat önce

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Biga'da gösterimi yapılan 'Akif' belgeseliyle anıldı.

Biga, Mehmet Akif Ersoy'u andı, System.String[]

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Biga'da gösterimi yapılan 'Akif' belgeseliyle anıldı.


Biga Belediyesi, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası ve vefatının 83. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Akif' belgeselinin gösterimini yaptı. Mehmet Akif'in Bayramiç'teki çocukluk yıllarının anlatıldığı belgesel gösterimine Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belgeselin yönetmen ve yapımcısı Nihal Ağırbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 'Akif' belgeseli gösteriminin dikkat çeken sahnelerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belgesel için okuduğu sahne oldu.


"Geçmişini unutan milletler unutulmaya mahkumdur"


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan belgesel gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, "Bu akşam bizim için çok önemli bir akşam. Tarihi olarak çok derin tarihte büyük izleri olan bir şehirde yaşıyoruz. Biga Mehmet Akif'i daha o zamandan çok sevmiş ve ilk olarak Biga vekilliğine seçmiş. Bu bizim için çok ayrı bir değerdir. Bu belgeselin yapımında emeği geçen başta sayın Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, yönetmenimize, Bayramiç Belediyesi ile İÇDAŞ ve ailesine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi geçmişini unutan milletler unutulmaya mahkumdur. Ama görüyoruz ki son zamanda Mehmet Akif fark edilmiş ve ona ait olan bu değerlere sahip çıkılmış. Geçmişimize sahip çıkanlardan Allah razı olsun. İnşallah biz de halkımızın bize verdiği yetkiyle şehrimizin değerlerine sahip çıkacağız. Unutturmamak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


Program, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın Yönetmen Nihal Ağırbaş'a çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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