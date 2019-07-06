Son Dakika Haberleri: Biga Merkez Polis Karakolu yıkıldı
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Biga Merkez Polis Karakolu yıkıldı

1 saat önce

Biga Emniyet Müdürlüğü olarak uzun yıllar hizmet veren bina, Merkez Polis Karakolu olarak hizmete devam etmek üzere tadilata girdi.

Biga Merkez Polis Karakolu yıkıldı, System.String[]
Biga Emniyet Müdürlüğü olarak uzun yıllar hizmet veren bina, Merkez Polis Karakolu olarak hizmete devam etmek üzere tadilata girdi. 4 katlı olan binanın üst iki katı yıkıldı.

AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin; Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Bülent Korkmaz ve partililer ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Şahin burada yaptığı açıklamada, "Zemin artı 1 kat olarak hafriyat alındıktan sonra bina içerisinde taşıyıcı sistemi ile ilgili analiz yapılacak. Bu hali ile depreme dayanıklı çıkar ise merkez karakolu olarak hizmet verecek. İlçemizde polisimizin daha etkin ve olaylara daha hızlı müdahale etmesi halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için merkez karakolu önemli bir görev üstlenecek" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
Merkez, Polis, Biga, Güncel
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