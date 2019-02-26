Biga Meslek Yüksekokulu ile Gmka Arasında Protokol

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu tarafından "2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" ve "2.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu tarafından "2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" ve "2. Mali Destek Programı" kapsamında hazırlanan "Biga Bölgesinde Kırsal Kalkınma İçin Çiğ Süt Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Mesleki Eğitim ve Laboratuvar Projesi"ne, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile destek anlaşması imzalanarak başlandı.



Proje koordinatörü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Biga Meslek Yüksekokulu Çiğ Süt Laboratuvarına antibiyogram cihazı kazandırılacağını belirtti.



Bu proje ile özellikle mastitis hastalığının erken dönemde teşhis ve tedavisinin amaçlandığını aktaran Bilgücü, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında ayrıca üreticilerimize süt hijyeni, hayvan besleme, barınaklar ve örgütlenme konularında eğitim programları düzenlenecektir. Projede, Prof. Dr. Ünal Kızıl, Doç. Dr. Songül Şentürklü, Dr. Öğretim Üyesi Gülin Eser ve Öğretim Görevlisi Muradiye Özel Ödül, proje uzmanı olarak görev alacaklardır. 15 ay sürecek projede Biga Ziraat Odası ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası ortak kuruluş olarak görev alacak olup, Biga Ticaret Borsası, Biga Süt Üreticiler Birliği, Biga Hay-Koop ve Biga Tar-Koop birlikleri de projemizde iştirakçi olarak görev alacaklardır."

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