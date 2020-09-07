Biga'nın Gümüşçay beldesine doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika

Girişimlerinin olumlu sonuçlandığını dile getiren Pastırmacı, "Bugün ilk ocağı ateşledik. Doğal gazın gelmesinde büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan 'a, AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu 'na sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Belde sakinlerinden Kamil Akar'ın evinde AKSA yetkilileri tarafından doğal gaz açma sözleşmesi imzalanarak ev sahibine teslim edildi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı , düzenlenen törende doğal gaz vanasını çevirerek açılışı yaptı.

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