Biga'nın Gümüşçay beldesine doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesine doğal gaz verilmeye başlandı.
Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, düzenlenen törende doğal gaz vanasını çevirerek açılışı yaptı.
Belde sakinlerinden Kamil Akar'ın evinde AKSA yetkilileri tarafından doğal gaz açma sözleşmesi imzalanarak ev sahibine teslim edildi.
Törende konuşan Pastırmacı, uzun yıllardır beldelerine doğal gaz bağlanması konusunda temaslarda bulunduklarını söyledi.
Girişimlerinin olumlu sonuçlandığını dile getiren Pastırmacı, "Bugün ilk ocağı ateşledik. Doğal gazın gelmesinde büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:01 - Kaynak: AA
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