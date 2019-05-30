Son Dakika Haberleri: Biga'nın köylerine hizmetler hızla devam ediyor
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Biga'nın köylerine hizmetler hızla devam ediyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz, Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış, İl Özel İdaresi tarafından Yeniçiftlik, Hacıhüseyin Yaylası ve Kocagür köylerinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

Biga'nın köylerine hizmetler hızla devam ediyor, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz, Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış, İl Özel İdaresi tarafından Yeniçiftlik, Hacıhüseyin Yaylası ve Kocagür köylerinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, " Yeniçiftlik köyümüzde ilave kanalizasyon ve fosseptik yapımı işi, Hacıhüseyin Yaylası köyümüzün tüm içme suyu şebeke hattı değişimi, Kocagür köyümüzde içmeye suyu deposu ve enerji nakil hattı yapım işleri tamamlanmak üzere. Bunların yanında Kemer, Yolindi, Balıklıçeşme, Paşaçayı, Elmalı ve Kozceşme köylerimizde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar için 5.830.380,00 TL hükümetimiz tarafından kaynak tahsis edildi" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:18 Kaynak: İHA
Yeniçiftlik, Ahmet Şahin, AK Parti, Biga, Güncel
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