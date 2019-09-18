Biga'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.



Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na kaymakamlık belediyenin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, gaziler, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Bülent Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün şehadet ve tarih kokan, yüzyıllardır Müslüman Türk yurdu olan Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü idrak ediyoruz. Türk ordusu Çanakkale'de emperyalist güçlere karşı Bigalı Mehmet Çavuş gibi kahramanlarla büyük bir destan yazıp Çanakkale'nin geçilemeyeceğini göstermiştir. Çanakkale savaşlarında nasıl Mehmet Çavuşlarımız azimle, kararlılıkla mücadele etmişse, milli mücadelede de Hambi Beylerimiz sahneye çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



"Bizlere bu toprakları vatan kılan, vatan kalması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ecdadımızın fedakarlıklarını anlayarak daha çok çalışmalıyız" diyen Başkan Erdoğan, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:



"Kardeşliği yaşadığımız topraklarımızda bir ve beraber olarak özellikle çocuklarımız ve gençlerimizde milli şuur oluşturmalıyız. Bizler, halkımızın verdiği destekle çıktığımız hizmet yolculuğunda Biga'mıza en güzel şekilde hizmet etmek için, güveninize layık olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşku içinde idrak ederken, bu duygu ve düşüncelerle İstiklal ve İstikbal mücadelesinde yer alan, mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ve tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve dua ile anıyorum. Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutluyorum."



Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve düzenlenen 18 Eylül kurtuluş turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri verilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE