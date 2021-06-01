Biga'nın Paşaçayı köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Paşaçayı köyünde saptanan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla söz konusu yerleşim biriminde 1 Haziran Salı günü saat 00.00'dan itibaren 14 gün süreyle birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır."
Kaynak: AA
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