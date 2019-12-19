Biga'nın tarihi değerlerine sahip çıkılıyor - Son Dakika
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Biga'nın tarihi değerlerine sahip çıkılıyor

6 saat önce

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Biga Belediyesi, Biga'nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik restorasyon ve bakım çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu.

Biga'nın tarihi değerlerine sahip çıkılıyor, System.String[]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Biga Belediyesi, Biga'nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik restorasyon ve bakım çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı Gökhan Gümüşdağ ve proje ekibi, Biga'nın tarihi noktalarında incelemeler yaptı. İlk Çiçeklidede ismiyle bilinen alim Mustafa Münip Efendi'nin kabrine yapılan ziyarette, türbe ve çevre düzenlemeleri konuşuldu. Ardından Biga Belediyesi tarafından günümüz Türkçesine çevrilen Biga ilçe merkezinde bulunan Osmanlıca kitabelerin ve mezar taşlarının olduğu mekanlar ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Biga'nın en eski camisi konumundaki Ulu Camii'nin haziresi incelendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi İsmail Sabah ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Arslan tarafından bilgi verildi.


Biga Şehitliği ve Arapdede kabrindeki incelemelerin ardından, Bahçeli köyündeki Bigalı Mehmet Çavuş'un kabri ve müze ziyaret edildi. Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılabilecek çalışmalar istişare edilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.


Biga'nın tarihi alanlarına yerinde yapılan incelemelerle ilgili değerlendirmede bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "İlçemiz, tarihi ve kültürel derinliği çok büyük olan bir yerleşim yeri. Antik dönemden günümüze uzanan çok köklü bir tarihe sahip. Biz de sahip çıkmayı bir sorumluluk ve görev kabul ederek ecdadımıza ve tarihimize hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir ve proje ekibi ile çok verimli bir inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Alan Başkanlığı'nın proje ekibi, bizlere proje ve teknik destek sağlayacak. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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