Biga Orman İşletme Müdürlüğü 4 yangın ekibiyle hizmet verecek - Son Dakika

Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, 56 yangın işçisi, 12 orman muhafaza memuru ve 7 teknik elemanın yer aldığı 4 yangın ekibiyle 24 saat aralıksız hizmet vereceklerini belirtti.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 94 yangın ihbarını değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen sezon çıkan yangınlarda, ekiplerin üstün gayretleri sonucu sadece 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Biga'da 56 yangın işçisi, 12 orman muhafaza memuru ve 7 teknik elemanın yer aldığı 4 yangın ekibiyle 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz. Arazöz sayısını da 4'e çıkarttık. Orman yangınları ve açık alan yangınları ile mücadelede alınacak tedbirlerin çok etkin ve önleyici olduğunun bilincindeyiz. Hep birlikte bu tedbirlere istisnasız uymamız gerekli. Meteorolojik verilere bakıldığında bu yıl sıcaklıkların normal derecelerin üzerinde seyredeceği görülmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın orman yangınları ve açık alan yangınları hususunda çok dikkatli olması gerekiyor."