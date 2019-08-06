Biga tabakhaneleri için yeni adım

Biga Belediye Meclisi 2019 yılı ağustos ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Biga Belediye Meclisi 2019 yılı ağustos ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.



Biga Belediyesi Meclis toplantısında gündeme alınan 5 madde Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve belediye meclis üyelerince görüşülüp karara bağlanırken, gündem dışı olarak AK Parti Meclis Üyesi Suzi Özden söz aldı. Biga'nın geleceği için adım attıklarını belirten Özden, Biga'daki tabakhanelerin taşınması için üzerinde çalışılmaya devam edilen proje ile ilgili belediye meclis üyelerini bilgilendirdi.



AK Parti Meclis Üyesi Suzi Özden, Biga'nın ham deri işleme bölgesi için yaptıkları çalışma kapsamında konuşarak, "Sizlerin de desteğiyle Biga'mıza güzel eserler kazandırmak üzere yola çıktık. Belediyemiz bu proje için lokomotif görevi yapacak. Çevre Sağlığı Komisyonu olarak ben, Sıktı Keçeci ve İbrahim Demircan arkadaşım çalışmalara başlayarak yerinde tespitlerde bulunduk. Biga Deri Sanayicileri Arıtma Tesisleri İşletme Kooperatifi Başkanı Metin Mutlu ve diğer esnaf arkadaşlarımızla görüştük. 1950 yılında kurulan tabakhanelerdeki yapılar yıpranmış ve harabe olmuş durumdadır. 78 tane şahsa, bir tane meslek odasına, bir tane kooperatife, bir tane Tedaş'a ait, iki tane özel bankaya ait 36 dönümlük alan vardır. Dericilik faaliyetinin doğası gereği organik ve kimyasal atıklar mevcut. Bunların bertaraf edilmesi için arıtma tesisleri bulunmaktadır. Oluşan koku ise yerleşim yerlerini rahatsız etmektedir. Çalışan arkadaşlarımız teknolojik gelişme yapamadığı için ellerindeki malzemelerle çalışma yapıyor. 5 Mart 2015 yılında Başbakanlık yazısıyla kentsel dönüşüm yapılsın diye bir yazı gelmiş. İşletme sahipleriyle imalatlarını daha iyi ve güzel yapacakları yere taşınması için görüşmelerimizi yapıyoruz. Öncelikle yer gösterilmesi gerekiyor. Çanakkale Valiliğimiz, İmar Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Dericiler Federasyonu ile görüşmemizi yaptık. Mevcut yere daha önce projesi çizilmiş olan 6,7 veya 8 katlı binalar yapılması için temel etüt çalışması yapılmış. Biga'nın genişlemesi ve gelişmesi için bu proje çok önemli. İnşallah siz de uygun görürseniz güzel bir çevre düzeni ve kentsel dönüşümüyle Biga'mıza kazandırma isteğimiz var" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili söz alan tabakhane esnaflarından Yakup Bulut, "Tabakhanelerimiz görsel ve çevre kirliliği olarak sıkıntılı bir yer. Biz de bu konudan muzdaribiz. Biz de daha temiz ve nezih bir ortamda çalışmak istiyoruz. Yeni bir yerde yeni işletmeyle işimizi devam ettirmek istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerler oldukça değerlendi. Biz kendi yerlerimizin de değerlenmesini istiyoruz. Bu projeyle işlerimizin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim" diye konuştu.



Konuyla ilgili söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Tamer Ergün ise, "Yer konusunda yer alternatifi var mı? Gönen'deki tabakhanelerden Gönen Çayı'na salınan su maalesef ki Güvemalan'daki tarım arazilerine zarar veriyor" dedi. AK Parti Meclis Üyesi Suzi Özden, "Yer alternatiflerini araştırıyoruz. Bu konuda sayın Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan da projenizi hazırlayıp gelin görüşelim, raporları hazırlatarak yardımcı olalım dedi" diye yanıt verdi.



Komisyon kurulmasını öneren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bu sorun hepimizin yani Biga'nın sorunu. Suzi hocamız sağ olsun çalışmalar yaptı. Biz süreci başlatmak istiyoruz. Her partinin meclis üyelerinden, tabakhane esnafı ve TSO'dan birer üyeyle komisyon oluşturalım. Biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yer konusu için kesinlik yok. Daha uygun yer için araştırma ve çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.



Meclis toplantısının sonunda AK Parti Meclis Üyesi Suzi Özden, MHP Meclis Üyesi Sıtkı Keçeci, CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Ergün Tulnay, İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Demircan, Biga Deri Sanayicileri Arıtma Tesisleri İşletme Kooperatifi Başkanı Metin Mutlu ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'ndan bir isim olmak üzere komisyon kurulma kararı alındı. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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