Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş oldu - Son Dakika
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Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş oldu

06.10.2022 09:26
Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş oldu

Biga Ticaret Borsası meclis üyeliği seçimi borsa konferans salonunda yapıldı.

Biga Ticaret Borsası meclis üyeliği seçimi borsa konferans salonunda yapıldı.

Seçimde mevcut başkan Mesut Okyay ile Bülent Baş yarıştı. 257'nin üye oy kullandığı seçimde mevcut başkan Mesut Okyay 108 oy alırken Bülent Baş 129 oy aldı. 1 adet oy geçersiz 19 adet oy ise kullanılmadı.

Bu sonuçlara göre Bülent Baş Biga Ticaret Borsası Başkanı seçildi. Seçim zaferinin ardından Bülent Baş ve ekibi Ticaret Borsası önünde kutlama yaptı.

Baş yaptığı açıklamada, "Bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreç yaşadık. İyi çalıştık. Güzel bir ekip kurduk. Genç, üyesine daha iyi hizmet edebilecek yönetim oluşturduk. Çok çalışacağız ve üyelerimizin bize verdiği desteği hak edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Bülent Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş oldu - Son Dakika

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