Biga Ülkü Ocakları yeni hizmet binasında

Biga Ülkü Ocaklarının yeni hizmet binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa; Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Biga İlçe Başkanı Sadettin Saat, Çan Ülkü Ocakları Başkanı Hasan Dinç, Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz, AK Parti Biga Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, Biga Belediye Meclis Üyeleri ve Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci de katıldı.



Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, açılış konuşmasında; ülkücülüğün bir vatan nöbeti olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Millet, devlet ve vatan söz konusu olduğunda ülkücüler gözünü kırpmadan vazifesini yerine getirmiştir. 'Payıma ne düşer, buradan ne kazanırım?' kaygısı ülkücünün fıtratında yoktur. Ülkücülük binlerce yıllık Türk tarihinin bizlere yüklediği ağır ve kaçınılmaz sorumluluktur. Tarihimiz ve yakın zaman da yaşadığımız gelişmeler bize göstermiştir ki; milliyetçi-ülkücü hareket Türk milletinin sigortası, birlikte yaşama azminin çelikleşmiş ifadesidir. Ülkücü hareket sorumluluğunun farkında görevinin başındadır. Binlerce yıllık geçmiş sayısız şehit ve şanlı bir tarihimizin de bizden beklediği budur. Bizler başkaları gibi kısır tartışmaların içine düşüp sürekli etrafımızda dönmeyiz. Bizler çıkar siyasetinden medet umanlar gibi dolanbaçlı yollara girmeyiz. Bizler; liderimiz Dr. Devlet Bahçeli gibi, Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş gibi dosdoğru yaşar millet için yaşar devlet için gerekirse can veririz. Bugün burada ocağımızın yeni yerine taşınmasında toplu iğne ucu kadar emeği geçmiş her bir ülküdaşımızdan ve gönüldaşımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Yeni ocak yerimiz Biga'mıza hayırlı uğurlu olsun." - ÇANAKKALE